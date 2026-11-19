19 nov. 2026 - 17:30 hrs.

Una nueva invitada se suma a Dale Color! de la mano de Eugenia Lemos. Esta vez será el turno de Fer Figueroa, modelo e influencer chilena que llegará al programa para compartir una entretenida conversación en torno a la moda, las tendencias y su historia personal.

Fer comenzó su camino en televisión en 2013, cuando participó en Proyecto Miss Chile. Sin embargo, fue en 2017 cuando alcanzó mayor notoriedad tras formar parte del reality de Mega Doble Tentación, donde se convirtió en uno de los rostros recordados del programa.

Con el paso de los años, Figueroa ha consolidado su presencia en las redes sociales, donde comparte contenidos relacionados con moda, belleza, vestuario y estilo de vida. Su sello personal y sus propuestas de looks la han convertido en una figura reconocida del mundo digital.

Además de su faceta como influencer, Fer también ha mostrado su lado más personal, especialmente a través de su experiencia como madre de Leah. En distintas entrevistas ha hablado sobre los desafíos de trabajar en redes sociales, la creatividad y el esfuerzo que implica mantenerse vigente en esta industria.

En Dale Color!, junto a Eugenia Lemos, pondrá a conocer más de cerca a Fer Figueroa, descubrir sus gustos y conversar sobre su relación con la moda y la evolución de su estilo. No te pierdas este nuevo capítulo este viernes a las 16:00 horas, por Mega 2.

¿Cuál es el paso a paso para ver Mega 2?

Para sintonizar Mega 2 en tu televisor, debes ingresar al menú de configuración, dirigirte a la sección “Canales y entradas” (o similar) y seleccionar la opción de búsqueda automática. Este proceso permitirá detectar todas las señales digitales disponibles en tu zona.

Una vez finalizado el escaneo, Mega 2 debería aparecer en la lista de canales. Si no lo encuentras, puede deberse a cobertura limitada en tu sector o a la necesidad de reubicar y orientar correctamente la antena para mejorar la recepción.

Además de la señal abierta, Mega 2 también está disponible en distintos operadores de televisión de pago a lo largo del país. Puedes sintonizarlo en Movistar (canal 810), DirecTV (1155), VTR (736), Claro (519), Mundo TV (520), GTD (839) y Zapping (27), ampliando así las alternativas para acceder a su programación.

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