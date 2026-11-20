20 nov. 2026 - 13:40 hrs.

Gala Caldirola se sometió a un cambio en su melena que fue toda una sorpresa, pues no fue hasta el final del procedimiento cuando supo cuál sería su nueva imagen.

Y es que la modelo española asistió al salón de su amigo Jean Bohus para cortar las puntas y cubrir sus canas con una nueva tonalidad, pero entregó esta decisión al colorista Daniel Antonio.

Nuevo look de Gala Caldirola

"¡Ahora soy morocha!", escribió Gala Caldirola en un post de Instagram, junto a un par de postales de su nuevo look. La influencer pasó de un castaño claro con matices cobrizos y miel, a uno mucho más oscuro, aunque, según explicó el estilista, este no será el color final.

Instagram @galadrielcaldirola

"Esta es solo la primera etapa de su transformación. Más adelante se realizará un efecto de iluminación estratégico para aportar luz y dimensión", explicó el experto en Instagram, junto a un video del antes y después del proceso.

En la secuencia, se escuchó a la panelista decirle al peluquero que deseaba una transformación sin especificar ningún tono, pues quería "dejarse sorprender".

"A gusto personal, quiero cambiar, quiero naturalizar mi color. Vamos a buscar unificarlo", expresó. Luego, con expresión desentendida, lanzó una pregunta al aire: "¿Qué color?".

Instagram @galadrielcaldirola

El colorista bromeó con dejarla rubia platinada, pero finalmente la elección fue muy distinta. Ahora Caldirola luce una cabellera chocolate, con un peinado más voluminoso y glamuroso.

"Nos inclinamos por una gama más brown, buscando un resultado más natural y armónico que realce y acentúe sus facciones", detalló Daniel Antonio en la publicación.

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