17 nov. 2026 - 14:20 hrs.

Tras caer 1-0 el pasado viernes en Cali, Chile volverá a enfrentarse con Colombia este martes 17 de noviembre en el Estadio Monumental.

En la previa, Iván Zamorano y Gustavo Huerta afirmaron que esperan un planteamiento más ofensivo que lo exhibido en los últimos encuentros, donde La Roja fue un equipo más pragmático.

Precisamente, el periodista de Mega planteó que, jugando de local, se debe asumir un protagonismo que, a ratos, mostró en el duelo ante Estados Unidos, en la fecha FIFA de octubre.

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Mientras que Zamorano indicó que, si bien "hay un proyecto de selección", se debe seguir trabajando para encontrar el camino correcto y lograr la clasificación al próximo Mundial.

El partido entre Chile y Colombia está programado para HOY martes 17 de noviembre, a las 20:00 horas de nuestro país, y será transmitido por la señal de Mega, Mega 2 y MegaGO.

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