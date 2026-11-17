17 nov. 2026 - 10:25 hrs.

Hace poco menos de una semana, el Teleférico Bicentenario comenzó su marcha blanca. El proyecto busca conectar las comunas de Huechuraba y Providencia a partir del primer semestre de 2027, con un recorrido que tomaría apenas 13 minutos.

El alcalde de Huechuraba, Maximiliano Luksic, ha sido uno de los principales impulsores de la integración de este medio al sistema de transporte público.

En esa línea, el jefe comunal volvió a plantear la necesidad de incorporar el teleférico a la integración tarifaria de Metro y los buses del sistema RED. Así lo manifestó mientras realizaba un recorrido junto al equipo de Mucho Gusto, encabezado por Karim Butte.

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Luksic explicó que el contrato original no contempló la integración tarifaria, por lo que aseguró que el Gobierno tiene la oportunidad de corregir esta situación y ofrecer un servicio más moderno y accesible a la ciudadanía.

Además, el alcalde señaló que el valor por tramo podría bordear los $1.000. De esta manera, una persona que viaje desde Huechuraba hasta Providencia podría terminar pagando cerca de $4.000 en total, al sumar el teleférico y las combinaciones con Metro o buses.

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