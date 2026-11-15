Así se siente Aylén Milla cuando derrocha estilo en Chile: "Brillando de adentro hacia afuera"

15 nov. 2026 - 16:00 hrs.

La Pasarela Moda, también conocida como la Semana de la Moda en Chile, reunió durante los últimos días a los mayores exponentes del estilo y espectáculo nacional. Entre los invitados estelares de este año, destacó la presencia de Aylén Milla.

La modelo argentina aprovechó su esperado regreso al país para demostrar toda su elegancia con un vestido blanco que no pasó desapercibido.

Así se vistió Aylén Milla en su regreso a Chile

En esta oportunidad, Aylén Milla lució un estructurado vestido de Nicoletta Valentina. Este resaltó por su diseño en forma de blazer en la parte superior, el cual acentuó su silueta con un profundo escote en V.

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La prenda también contó con una sofisticada cola larga, una sugerente espalda descubierta que se unía de manera armónica con las aberturas laterales de la cintura, además de minuciosos detalles bordados que brillaron sutilmente con el reflejo de la luz.

"Mira como me pongo cuando vuelvo a Chile, brillando de adentro hacia afuera. ¿Qué será que tiene esta ciudad? Call it magic", escribió la exchica reality sobre este look, a través de su cuenta de Instagram.

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