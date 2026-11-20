20 nov. 2026 - 21:57 hrs.

Esta noche se disputó la gran final del Campeonato Femenino del fútbol chileno, en donde Colo-Colo y la Universidad Católica llegaron hasta los penales para definir quiénes se convertirían en las vencedoras y obtendrían el título de campeonas.

Las Caciques se convirtieron en ganadoras después de un apasionante partido que empataron al cierre del choque y en una tensa definición por penales. De este modo, las albas se consagraron como pentacampeonas y alcanzaron su estrella número 18.

Mega 2 y MegaGO estuvieron a cargo de comandar la transmisión televisiva y obtuvieron grandes resultados a lo largo de la jornada, compitiendo codo a codo con las señales principales.

Entre las 18:30 y las 21:30 Mega 2 obtuvo un sorprendente promedio de 230.980 y peak de 396.023, ubicándose por momentos como el canal más visto de la TV abierta, superando a Mega, CHV, Canal 13 y TVN. De este modo, Mega 2 se consolida como el quinto canal más visto de la televisión chilena.

La transmisión desde el Estadio Santa Laura contó con el relato de Marcelo González, los comentarios de Diego Sánchez y el trabajo en cancha de Camila Romero

Mega, Mega 2 y MegaGO, el canal que une a los chilenos.

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