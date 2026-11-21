Katteyes estrena exclusiva camioneta con un lujoso outfit valorado en casi 8 millones de pesos
La artista Katteyes coronó "un año lleno de bendiciones" al cumplir uno de sus más grandes sueños: adquirir un Mercedes-Benz Clase G. Se trata de un famoso vehículo todoterreno, valorado en más de 300 millones de pesos.
En su cuenta en Instagram, Fernanda Villalobos compartió con emoción las fotos en las que estrena su nuevo auto. En ellas, luce un lujoso outfit integrado por accesorios de importantes casas de moda.
Katteyes estrena su nuevo auto con este look
De acuerdo con Titi Torrijos, autora de la cuenta especializada sobre moda The Popular Look, la cantante posó junto a su camioneta con un minivestido deportivo gris.
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Este lo combinó con unas botas blancas de Christian Louboutin, las cuales tienen un valor de 2.400.000 pesos. Sin embargo, "su accesorio estrella fue una cartera Chanel Mini Classic Flap" rosada, cuyo precio asciende a unos 5.600.000 pesos, aproximadamente.
En total, Katteyes sumó casi 8 millones de pesos solo en estos accesorios, que formaron parte de un momento tan especial como lo fue la compra de su vehículo soñado.
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