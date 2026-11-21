21 nov. 2026 - 17:30 hrs.

Gala Caldirola revolucionó redes sociales tras someterse a una transformación capilar que no dejó indiferente a sus seguidores.

La modelo utilizó su cuenta de Instagram para mostrar su cambio de look, donde decidió dejar atrás su tradicional cabello castaño claro con reflejos cobrizos y miel que llevó durante mucho tiempo.

La española se fue por una tonalidad considerablemente más oscura. En concreto, apareció luciendo un tono chocolate profundo.

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La razón del cambio de look de Gala Caldirola

Su representante y amigo, Suro Solar, reaccionó a la transformación e incluso se atrevió a bautizarla como "viuda negra".

El radical cambio de look estuvo a cargo del estilista Daniel Antonio, quien compartió un registro del antes y después del cabello de la española.

Precisamente, en el video Gala explica que buscaba modificar su apariencia, pero sin elegir previamente el color, ya que su intención era que el especialista tomara la decisión más adecuada.

Según explicó el colorista, eligió una gama más brown, con el objetivo de conseguir un resultado natural y armónico que resaltara sus facciones.

Asimismo, mencionó que en una próxima sesión incorporarán nuevas técnicas de coloración para completar el resultado actual.

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