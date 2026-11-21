21 nov. 2026 - 16:00 hrs.

Para Florencia Araneda, uno de los principales accesorios que le ayudan a verse elegante e impecable en todo momento es nada más y nada menos que su cabello.

Durante este 2026, la vimos estilizar su melena en ondas sirena, diferentes tipos de recogidos e, incluso, hacerse unas babylights al estilo Hailey Bieber. Sin embargo, en esta oportunidad, la influencer sorprendió al mostrar su renovación capilar.

¿Cuál fue la renovación de Florencia Araneda?

En su cuenta de Instagram, la hija de Marcela Vacarezza y Rafael Araneda compartió unas fotos en las que posó con su cabello en un encantador tono "honey blond" o rubio miel.

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Se trata de una coloración más clara a la que lució por varios meses, la cual le otorga mucho más brillo a las facciones de su rostro.

En esta oportunidad, Florencia lució su larga melena estilizada con voluminosas ondas naturales y vestida con una chaqueta beige de cierre frontal.

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