"Le dije que se acordara de mí": Katteyes cumple sueño de conocer a Shakira y realiza una promesa

21 sept. 2026 - 15:40 hrs.

La cantante nacional Katteyes vivió un emocionante encuentro con Shakira, una de las artistas femeninas más importantes de las últimas décadas, tanto en Latinoamérica como en el mundo.

Precisamente, la joven chilena viajó hasta Madrid, España, donde la cantante colombiana estaba realizando una serie de conciertos de los que Katteyes pudo ser parte, dejando en evidencia cada registro que tomó en estos días.

Fue así como las redes sociales de una de las exponentes urbanas más importantes de Chile se llenaron de aplausos y elogios para Shakira, destacando lo importante que fue este momento para ella.

Katteyes revive su encuentro con Shakira

"Aún no puedo creer que la conocí a @shakira, cómo crecí junto a ti y tu música siempre me hizo sentir parte de cada proceso", dijo en un comienzo, a lo que agregó que "la primera vez que supe que quería ser cantante de grande fue con una presentación de Shakira en el colegio cuando tenía 7 añitos y escuchaba su música junto con mi mamá".

Precisamente, Katteyes fue parte de "La manada de Shakira", un grupo de mujeres que acompaña durante un momento el show de Shakira.

"Hoy poder presentarme a ella y hablar fue increíble. Le dije que se acordara de mí y de mi nombre porque voy a trabajar un montón y voy a lograr una colaboración con ella. Gracias por ser una inspiración para todas las mujeres de la industria de la música, la leona conoció a la loba", cerró la cantante nacional.

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