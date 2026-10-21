Tiene un simbolismo escondido: Álvaro Ballero sorprende al realizarse un tatuaje en honor a su nueva pareja

21 oct. 2026 - 18:30 hrs.

Álvaro Ballero demostró que su relación con la veterinaria Valentina Schnitzer va en serio, ya que los dos se realizaron un set de tatuajes a juego.

En una serie de historias de Instagram, el renunciado participante de Volverías con tu ex? 2 siguió todo el proceso, que se realizó en el estudio Black Tatuajes de Las Condes.

Ballero escogió la mezcla de dos elementos que tienen un profundo significado en este incipiente romance, relacionados con una forma estelar y un símbolo antiguo.

"Este representa la constelación del día que le hablé por Instagram y una cruz egipcia para la protección", escribió en su cuenta de Instagram sobre el diseño.

Instagram de @balleroa

Una de sus últimas stories al respecto fue sosteniendo en sus brazos a la veterinaria al interior del taller, sonriendo a cámara.

Más tarde, Ballero compartió un video colaborativo en su perfil de Instagram mostrando más detalles del diseño que se hizo junto a su pareja.

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