"Estoy comprometida": Tere le cerrará la puerta a Beltrán en el capítulo 214 de Reunión de Superados
En el avance del capítulo 214 de Reunión de Superados, Tere (Elisa Zulueta) le rayará la cancha a Beltrán (Felipe Rojas), tras enterarse de que su padre quiere emparejarla con él.
Muy fiel a su estilo, la directora del Thomas Campbell School le dirá: "Yo sé en lo que está mi papá y, nada, yo me doy cuenta porque inteligente yo soy y prefiero ser honesta".
Y puntualizará que "yo soy atractiva, eso está a la vista y no hay para qué esconderlo, soy un buen partido, eso también está de cajón, pero quiero decirte que estoy comprometida".Ir a la siguiente nota
El doctor solo sonreirá porque él nunca aceptó el "ofrecimiento" de Jaime (Francisco Reyes) para conocer a su hija, ni tampoco ha tenido un acercamiento con Tere a quien apenas conoce.
Según Antonia (Carolina Varleta), Beltrán nunca se fijaría en una mujer como Tere y ya estaría enamorado de otra. ¿Podrían cambiar esos sentimientos?Ve el capítulo en