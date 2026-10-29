"Estoy comprometida": Tere le cerrará la puerta a Beltrán en el capítulo 214 de Reunión de Superados

29 oct. 2026 - 10:20 hrs.

En el avance del capítulo 214 de Reunión de Superados, Tere (Elisa Zulueta) le rayará la cancha a Beltrán (Felipe Rojas), tras enterarse de que su padre quiere emparejarla con él.

Muy fiel a su estilo, la directora del Thomas Campbell School le dirá: "Yo sé en lo que está mi papá y, nada, yo me doy cuenta porque inteligente yo soy y prefiero ser honesta".

Y puntualizará que "yo soy atractiva, eso está a la vista y no hay para qué esconderlo, soy un buen partido, eso también está de cajón, pero quiero decirte que estoy comprometida".

Reunión de Superados / Mega

El doctor solo sonreirá porque él nunca aceptó el "ofrecimiento" de Jaime (Francisco Reyes) para conocer a su hija, ni tampoco ha tenido un acercamiento con Tere a quien apenas conoce.

Según Antonia (Carolina Varleta), Beltrán nunca se fijaría en una mujer como Tere y ya estaría enamorado de otra. ¿Podrían cambiar esos sentimientos?