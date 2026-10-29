Festival Ladera Sur cumple cinco años: Los imperdibles de la gran fiesta de la naturaleza

29 oct. 2026 - 15:15 hrs.

Del 13 al 15 de noviembre, el Parque Santa Rosa de Apoquindo recibirá la quinta edición del Festival Ladera Sur, con más de 180 speakers, música en vivo, talleres, emprendimientos y actividades para todas las edades.

La gran fiesta de la naturaleza cumple cinco años y vuelve con una programación que reúne en un mismo lugar a científicos, exploradores, artistas, emprendedores y organizaciones que trabajan por la naturaleza.

Desde conversaciones sobre océanos y vida silvestre hasta conciertos, talleres y experiencias al aire libre, estos son algunos de los imperdibles de esta nueva edición.

Festival Ladera Sur

1. Grandes voces de la naturaleza

Una de las principales invitadas será Alexandra Cousteau, exploradora y defensora de los océanos, nieta del célebre y visionario Jack Cousteau, cuya pasión y descubrimientos revolucionaron para siempre nuestra forma de ver el mundo submarino.

A ella se suman referentes como el paleontólogo argentino Diego Pol, el divulgador científico Cristóbal Sprätz, la científica Paola Nogales codescubridora del tilcayo (el primer nuevo felino identificado en un siglo), el divulgador dueño de la cuenta “Las Nubes De Diego”, Diego Vásquez, y la experta en hongos Giuliana Furci.

Durante los tres días, el Festival ofrecerá conversaciones sobre biodiversidad, océanos, conservación, vida silvestre, viajes y aventura, con historias y descubrimientos que invitan a mirar la naturaleza desde nuevas perspectivas.

2. Música en vivo para todos los gustos

La música también será protagonista, con más de 15 artistas y bandas que acompañarán las tres jornadas del Festival.

Kevin Johansen & The Nada, Joe Vasconcellos, Amigo de Artistas, Max Zegers & Camerata Maule, Chinoy, Otra Otra y Los Patapelá son parte de una programación que combina distintos estilos y generaciones.

Una oportunidad para disfrutar de grandes conciertos al aire libre, en medio de la naturaleza.

Festival Ladera Sur

3. Ecosistema: el punto de encuentro entre sostenibilidad y negocios

El viernes 13 de noviembre se realizará una nueva edición de Ecosistema Ladera Sur, una jornada especialmente pensada para pymes, startups, emprendedores, empresas y organizaciones que buscan conectar, aprender y generar nuevas oportunidades de negocio.

Bajo el concepto “Naturaleza sana, economía consciente”, Ecosistema contará con un Campamento Base donde los participantes podrán recorrer espacios de aprendizaje y conexión.

Habrá charlas, masterclasses, talleres, mentorías, networking y una rueda de negocios junto a la Cámara de Comercio de Santiago, además de encuentros para compartir experiencias y generar vínculos entre emprendedores y grandes empresas.

La entrada al Festival será gratuita el viernes hasta las 13:00 horas, una oportunidad para participar de esta jornada y conocer las distintas experiencias del Festival, y cerrando el día habrá un encuentro al atardecer musicalizado por Matanzas como DJ Set.

4. Un gran panorama para disfrutar en familia

El Festival también tendrá una programación especialmente pensada para los niños y niñas, con talleres, actividades educativas y experiencias que invitan a descubrir la naturaleza a través del juego y la exploración.

Desde conocer más sobre flora, fauna y biodiversidad hasta participar en actividades prácticas con talleres dirigidos para ellos. Habrá distintas alternativas para disfrutar en familia.

Los niños hasta los 12 años entran gratis durante los tres días.

5. Un mercado para descubrir emprendimientos con propósito

Otro de los imperdibles será recorrer el mercado del Festival, con emprendimientos de distintas partes de Chile y propuestas vinculadas a la naturaleza, el diseño, la vida al aire libre y el consumo consciente.

A esto se sumarán más de 100 fundaciones y organizaciones ambientales, espacios de turismo, experiencias outdoor y una variada oferta gastronómica.

Una invitación a descubrir nuevos proyectos, conocer destinos y disfrutar del Festival más allá de los escenarios.

¿Cuándo y dónde?

El Festival Ladera Sur 2026 se realizará el 13, 14 y 15 de noviembre en el Parque Santa Rosa de Apoquindo, Las Condes.

Las entradas están disponibles a través de Ticketmaster, con alternativas para asistir por día o packs por 2 o 3 días.

Niños hasta los 12 años gratis.

Más información y programación en www.festivalladerasur.com.

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