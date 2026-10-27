Festival Coke Studio 2026: Conoce los artistas confirmados y revive el programa donde se anunció el line-up

27 oct. 2026 - 18:47 hrs. | Act. 29 oct. 2026 - 10:02 hrs.

El próximo sábado 21 de noviembre se realizará una nueva edición del Festival Coke Studio 2026, evento musical organizado por Coca-Cola Zero Azúcar que reunirá a distintos artistas nacionales en el Parque O'Higgins de Santiago.

El festival contará con entrada gratuita, previa inscripción, y su programación incluirá presentaciones musicales y espacios con actividades para los asistentes. Las entradas estarán disponibles próximamente para su canje a través de Passline e irán saliendo de manera paulatina.

Como parte de los preparativos para el evento, este martes 27 de octubre se dieron a conocer los artistas que del Line Up a través de The Drop, un programa especial transmitido por Mega.cl, el canal de YouTube de Mega y su página de Facebook.

¿Qué artistas se presentarán en el Festival Coke Studio 2026?

Durante el programa, conducido por Paulina Flores, Raúl Muñoz y Mafe Bertero, se confirmó la participación de Nicole, Pablo Chill-E, Pailita, Alanys Lagos, Kudai, Lucky Brown, Amigo de Artistas y Aqross.

La transmisión también contó con la participación de Nicole, Lucky Brown y Alanys Lagos, tres de los artistas confirmados para esta edición del festival, quienes fueron parte del espacio en el que se dio a conocer la programación musical del evento que se desarrollará el próximo 21 de noviembre en el Parque O'Higgins.

Revive "The Drop": Revisa el programa completo

Para quienes no pudieron seguir la transmisión en vivo o quieran volver a ver el anuncio de los artistas, el programa "The Drop" se encuentra disponible para su reproducción.