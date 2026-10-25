"Es demoledor y a la vez una meditación": Gala Caldirola sorprende al sumar una nueva disciplina a su rutina

25 oct. 2026 - 10:00 hrs.

Gala Caldirola entiende la importancia de cultivar cuerpo y mente para su crecimiento personal. Por un lado, tiene su ritual matutino de decretos para la abundancia, y por otro, entrena en el gimnasio para mejorar su condición física. Ahora le suma a sus rutinas una nueva práctica.

"Tomar conciencia mental, física y espiritual es una decisión propia y diaria. Para mí, son las tres igual de importantes y gratificantes", escribió la influencer en una reciente historia de Instagram.

Nueva disciplina de Gala Caldirola

"Hoy tuve mi primera clase de Pilates Reformer", expresó Caldirola en un post junto a una imagen de ella sentada sobre uno de los aparatos del estudio donde realizó la sesión.

Instagram: @galadrielcaldirola

En reacción, la influencer argentina Yuli Cagna, amiga de la modelo española, comentó que desde hace tiempo quiere practicar este método.

"¡Ami, es demoledor y a la vez una meditación! Es una combinación perfecta entre deporte, respiración y estiramientos", respondió Caldirola.

¿Qué es Pilates Reformer?

Como explica el sitio especializado Healthline, el Pilates se centra en conectar mente y cuerpo a través del movimiento y la respiración, para "desarrollar fuerza, equilibrio, movilidad y flexibilidad".

Existen dos modalidades: la tradicional, que se realiza sobre un mat y usa el propio peso corporal, y la Reformer. Esta última requiere de máquinas y aparatos que permiten ampliar la variedad de ejercicios, así como ajustar los niveles de resistencia y dificultad.

Instagram: @galadrielcaldirola

Todo sobre Gala Caldirola