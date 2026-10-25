"Es demoledor y a la vez una meditación": Gala Caldirola sorprende al sumar una nueva disciplina a su rutina
Gala Caldirola entiende la importancia de cultivar cuerpo y mente para su crecimiento personal. Por un lado, tiene su ritual matutino de decretos para la abundancia, y por otro, entrena en el gimnasio para mejorar su condición física. Ahora le suma a sus rutinas una nueva práctica.
"Tomar conciencia mental, física y espiritual es una decisión propia y diaria. Para mí, son las tres igual de importantes y gratificantes", escribió la influencer en una reciente historia de Instagram.
Nueva disciplina de Gala Caldirola
"Hoy tuve mi primera clase de Pilates Reformer", expresó Caldirola en un post junto a una imagen de ella sentada sobre uno de los aparatos del estudio donde realizó la sesión.
En reacción, la influencer argentina Yuli Cagna, amiga de la modelo española, comentó que desde hace tiempo quiere practicar este método.
"¡Ami, es demoledor y a la vez una meditación! Es una combinación perfecta entre deporte, respiración y estiramientos", respondió Caldirola.Ir a la siguiente nota
¿Qué es Pilates Reformer?
Como explica el sitio especializado Healthline, el Pilates se centra en conectar mente y cuerpo a través del movimiento y la respiración, para "desarrollar fuerza, equilibrio, movilidad y flexibilidad".
Existen dos modalidades: la tradicional, que se realiza sobre un mat y usa el propio peso corporal, y la Reformer. Esta última requiere de máquinas y aparatos que permiten ampliar la variedad de ejercicios, así como ajustar los niveles de resistencia y dificultad.
Leer más de