Paula Bolatti deslumbra con elegantes trajes de baño y enamora a su pololo: "Atentamente, el paraíso"

24 oct. 2026 - 21:00 hrs.

Paula Bolatti se tomó un descanso de su rutina diaria y aprovechó la reconexión de vuelos hacia la isla Margarita en Venezuela para disfrutar de este cálido destino, conocido popularmente como "la perla del Caribe".

Así lo informó en su cuenta de Instagram, donde compartió algunas de sus experiencias en playas de arena blanca y aguas cristalinas, además de los favorecedores trajes de baño que eligió.

Los trajes de baño de Paula Bolatti en la isla Margarita

En sus publicaciones, Paula Bolatti lució un bikini con estampado abstracto en blanco y negro, que combinó con lentes oscuros y un sombrero playero de paja.

Instagram: @pauliibolatti

Asimismo, publicó un carrusel de fotos de su visita a la isla Cubagua, ubicada a unos 30 minutos de Margarita. En ellas, posó con un clásico bikini en tono blanco marfil, con diseño de triángulo de tiras finas y un delicado collar de cuentas.

"Atentamente, el paraíso", escribió Bolatti en la descripción del post. En este recibió los halagos de sus fans y, más importante, de su pololo, Felipe Thompson, quien comentó: "Me he enamorado nuevamente".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Paula Bolatti lifestyle (@pauliibolatti)

Todo sobre Paula Bolatti