"Para trabajar manchitas": Paula Bolatti reveló nuevo procedimiento estético en su piel

21 abr. 2026 - 11:30 hrs.

La exchica reality, Paula Bolatti, compartió en redes sociales uno de sus últimos procedimientos estéticos para mejorar la apariencia de su piel.

La trasandina fue hasta la Bóca Clínica, conocida por ser un centro estético y dental frecuentado por los famosos como Inna Moll y Mayte Rodríguez, para someterse a una sesión de láser touch.

En la imagen publicada en historias de Instagram, Bolatti está con gafas protectoras, mientras el láser deja marcas blancas sobre su frente. "Para trabajar manchitas, hidratación y activación de colágeno", escribió.

Instagram de @paulabolatti

¿Cómo funciona el láser touch al que se sometió Paula Bolatti?

De acuerdo a la Clínica Mayo, "la exfoliación por láser utiliza un dispositivo de energía para mejorar el aspecto y la sensación de la piel. Se suele utilizar para reducir líneas finas, manchas de la edad y color de piel desigual en la cara".

El láser touch es no ablativo, lo que quiere decir que "no daña la superficie de la piel. En lugar de vaporizar el tejido, estos láseres calientan las capas más profundas, estimulando la producción de colágeno y elastina sin necesidad de un tiempo de inactividad significativo", señala el Centro Europeo de Cirugía Estética.

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