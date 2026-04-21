"Es un duelo silencioso": Dash y su pareja Javiera comunican la pérdida del bebé que esperaban

21 abr. 2026 - 12:10 hrs.

El ex chico reality Dash, cuyo nombre es Maickol González, y su pareja Javiera confirmaron a través de redes sociales que, lamentablemente, perdieron al hijo que estaban esperando.

La noticia fue entregada por la joven luego de que uno de sus seguidores de Instagram le preguntara por su embarazo y cómo seguía el proceso.

"Gracias de corazón a quienes sí saludan con respeto antes de preguntar. Solo hoy hablaré de esto, no todo lo que vivo lo voy a compartir", dijo en un comienzo, preocupando de inmediato a sus seguidores.

Dash y Javiera pierden a su bebé

"Como familia, desde hace unos meses hemos atravesado el dolor de perder a nuestro bebé. Es un duelo real, que duele en silencio. Y yo, tanto como mi familia, solo necesitamos paz, respeto y empatía", expresó Javiera.

En esa línea, agregó que "tengo fe en Dios y en que algún día volverá a llegar nuestra bendición, pero será algo que cuidaremos en lo más íntimo, porque así como existe gente con buenos deseos, también hay quienes no los tienen. Gracias por acompañar desde el amor y entender".

Instagram

Cabe destacar que Dash, de momento, no ha emitido alguna declaración al respecto. Sin embargo, estaba muy ilusionado con la idea de ser padre.

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