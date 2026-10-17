Total look de cuero negro: Gala Caldirola impone tendencia con el dúo infalible de minifalda y botas altas

17 oct. 2026 - 21:00 hrs.

El dúo de minifalda y botas altas vuelve a posicionarse como el favorito de la temporada y Gala Caldirola sabe exactamente cómo llevarlo al siguiente nivel.

Así lo demostró en su cuenta de Instagram, donde compartió las fotos de un deslumbrante look total black que no solo derrocha actitud, sino que refleja a la perfección su estilo chic y vanguardista.

Combina una faldita con botas como Gala Caldirola

En las imágenes, Gala Caldirola luce una camisa de vestir de cuerina negra con botones frontales, bolsillos sobre el pecho y mangas largas arremangadas a la altura de los antebrazos, lo que le dio un toque desenfadado.

Instagram: @galadrielcaldirola

Para la parte inferior, optó por una minifalda plegada del mismo material y unas botas de caña alta en cuero negro, diseñadas con un estilizado tacón de aguja y punta afilada que alargaron sus piernas.

La influencer y modelo española complementó su propuesta con accesorios clave como un ancho cinturón estilo rocker con ojales y hebilla metálica, un bolso baguette de charol al hombro y lentes oscuros.

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