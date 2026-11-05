"No razona la maldad": Vale Roth estalla contra usuaria que ciberacosó en varias oportunidad a su hija

05 nov. 2026 - 15:50 hrs.

La bailarina y figura del espectáculo Vale Roth entró en discusión con una mujer que insultó y trató mal a su hija en redes sociales.

Precisamente, una seguidora de Valentina comenzó, desde hace un tiempo, a contestar historias a la influencer donde le pedía que tuviera cuidado porque su hija estaba cada vez más subida de peso, así como a preguntar a cada rato si la niña tenía síndrome de Down.

Esto molestó bastante a Vale Roth, quien posteó los mensajes en historias y arremetió contra ella en otras historias, desatando una batalla entre ambas.

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Vale Roth arremete contra seguidora

Luego de postear la imagen, Vale subió un video donde dijo: "Gracias por reportar la cuenta... A mí dime lo que queraí (sic), que me da exactamente lo mismo, estoy acostumbrada, pero no, con mis hijas no y hay que hacer algo o no van a parar con el ciberacoso".

En otra historia afirmó que "después de ese mensaje que justo lo leí, quedé... y me iba a acostar. Quedé así con taquicardia, no me podía dormir como por 3 horas, quedé mal, de verdad, no podía creer la maldad de la gente".

Más adelante, Vale se consiguió el número de la mujer y le habló, pero esto fue peor, ya que la apuntada de acoso no se arrepentía de lo que decía.

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"Lo encuentro insólito, está mal, loca y mala, porque es mala lo que hace, no entiende todavía. No razona la maldad y el acoso que no fue solamente una vez, fue hace rato; pensé que me iba a pedir disculpas o algo... Nada, hasta abogados me tiró", cerró Roth.

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