Tutú Vidaurre revela el "desafío diario" que enfrenta durante su embarazo: "Miren a lo que he llegado"

05 nov. 2026 - 16:40 hrs.

A inicios de octubre, Tutú Vidaurre y su esposo, Felipe Ortiz, celebraron la revelación de sexo de su bebé. Tras la fiesta anunciaron en redes sociales que será una niña y que llevará por nombre Amelia.

Más allá de la feliz noticia, ahora que la actriz entró en el quinto mes de gestación, empezó a detectar ciertas dificultades propias del embarazo.

El desafío de Tutú Vidaurre en su quinto mes de embarazo

"Vestirse estando embarazada es un desafío diario. Outfit para kine y ya a las dos horas no podía más con las patas", escribió Tutú Vidaurre junto a un particular video al estilo "get ready with me", pero lleno de humor.

Al inicio de la secuencia, la intérprete todavía vestía su atuendo de estar en casa, protagonizado por un jogger gris al que le hizo un singular "arreglo" para entrar en él pese al tamaño de su guata.

Instagram @tutuvidaurre

"Miren a lo que he llegado. A cortar el pantalón. ¡Qué vergüenza!", expresó antes de mostrar las prendas que eligió para salir. Primero se puso unos leggings negros talla XS y un pequeño crop top gris.

"De verdad anhelo que este peto me quede bien. Algo que odio en la vida es que me queden apretadas las cosas", comentó.

"Estoy demasiado agradecida de que esto esté funcionando", dijo al comprobar que ambas piezas le sentaron bien. Sin embargo, decidió añadir más elementos a su look.

"Hace frío y estoy lejos de casa, creo que le voy a agregar su toque oversize", detalló mientras bailaba y se ponía encima una polera negra ceñida de cuello alto y mangas largas, y otra más holgada, con un dibujo de Mickey Mouse.

También sumó una chaqueta blanca acolchada y zapatillas deportivas del mismo color, con calcetines altos. "Hoy no soy una diva", dijo al finalizar, en inglés.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tutu Vidaurre ? (@tutuvidaurre)

Todo sobre Actores Chilenos