Tutú Vidaurre y su esposo emocionan al revelar el género de su primer bebé

04 oct. 2026 - 18:00 hrs.

Tutú Vidaurre y su esposo, Felipe Ortiz, compartieron con sus seguidores uno de los momentos más esperados: la revelación del sexo de su bebé.

La pareja anunció a principios del mes de septiembre que esperaban a su primer hijo, mediante una tierna sesión de fotografías.

Tutú Vidaurre y su esposo esperan una niña

A través de su cuenta de Instagram, la actriz mostró el evento donde, junto a familiares y amigos, dio a conocer el género de su bebé.

Vidaurre le entregó a cada uno de los asistentes una pulsera LED, al más puro estilo de Coldplay, para que así fueran parte activa de la fiesta.

Luego de una breve cuenta regresiva, Felipe apretó el radiocontrol para que la luz de cada brazalete se iluminara de color rosado.

De esta forma, revelaron que esperan una niña que recibirá el nombre de Amelia.

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