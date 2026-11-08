"Solo quedan 24 días...": El importante anuncio que hizo Vale Roth sobre su último embarazo

08 nov. 2026 - 17:48 hrs.

Vale Roth está pasando por un gran momento de su vida y muy ilusionada con la llegada de Cristóbal, su tercer hijo con Miguel de la Fuente.

Precisamente, la bailarina ha documentado todo su embarazo a través de redes sociales y ha mencionado en varias ocasiones que este niño será el último que tendrá, ya que no desea más retoños.

Recordemos que Vale ya es madre de Antonia, quien nació en junio del 2023, y de Martina, la que también nació en junio, pero del 2025.

La ilusión de Vale Roth

"¡Recta final! Solo quedan 24 días para conocerte, Cristóbal", escribió Valentina, en un carrusel donde muestra varias fotos que se tomó en su hogar y en las que se ve de mejor forma su pancita.

Tal como era de esperar, distintas figuras del espectáculo aparecieron en los comentarios del carrusel, entre ellos, Felipe Izquierdo, Gianella Marengo y Raúl Peralta.

De igual forma, la madre de la figura del espectáculo nacional, Katya Soracco, escribió: "¡Nada para conocer a mi Cristóbal! ¡Dios los bendiga por siempre! Te amo mi Vale".

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