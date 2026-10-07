Dominga López sorprende desde Puerto Rico con video modelando antes de Miss Universo 2026

07 oct. 2026 - 19:21 hrs.

Este miércoles, Dominga López sorprendió a sus seguidores con un video en el que mostró parte de su preparación y desplante sobre la pasarela desde Puerto Rico.

Recordemos que la comunicadora se coronó como la gran ganadora de Miss Universo Chile 2026, título que le permitió convertirse en la representante nacional para la próxima edición de Miss Universo.

A través de su cuenta de Instagram, Dominga compartió un registro en el que aparece modelando un elegante vestido azul, acompañado de tacones altos, mientras simula desfilar por una pasarela.

"Pausa activa de pasarela en medio de nuestro día de turismo", escribió la reina de belleza junto al video, donde dejó en evidencia su desplante frente a las cámaras.

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