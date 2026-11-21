21 nov. 2026 - 21:30 hrs.

La programación de Mega para este domingo 22 de noviembre tendrá distintos panoramas para los televidentes, con espacios dedicados a la actualidad nacional, la cultura y la investigación policial.

La jornada incluirá una nueva edición de De Paseo, para luego dar paso a los mejores momentos de Detrás del Muro.

Para cerrar el día, la investigación policial se tomará la pantalla con un nuevo capítulo de Atrapados 133, el programa conducido por Luis Ugalde.

¿Cómo será la programación de Mega este domingo 22 de noviembre?

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