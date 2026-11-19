19 nov. 2026 - 11:51 hrs.

La música se tomará nuevamente el Parque O'Higgins de Santiago con una nueva edición del Festival Coke Studio by Coca-Cola Zero Azúcar, que se realizará este sábado 21 de noviembre, reuniendo a destacados exponentes de la escena musical chilena.

En su tercera edición, el encuentro musical promete una jornada llena de música en vivo, actividades y experiencias para todos los asistentes, con una programación que comenzará al mediodía y se extenderá hasta las 22:00 horas.

Festival Coke Studio by Coca-Cola Zero Azúcar

¿Qué artistas se presentarán?

El evento ofrecerá una variada propuesta musical que irá desde el pop y el género urbano hasta la música ranchera tropical, con presentaciones de Nicole, Kudai, Pailita, Pablo Chill-E, Lucky Brown, Alanys Lagos, Aqross y Amigo de Artistas.

A esta programación se sumó Young Cister, quien fue confirmado recientemente como parte de la nueva versión, que también contará con un espectáculo especial de medio tiempo.

Los horarios de las presentaciones serán los siguientes:

12:15: Lucky Brown

13:10: Pailita

14:20: Kudai

15:20: Nicole

16:15: Aqross

17:10: Show de Medio Tiempo - Power Peralta y Karen Paola

17:50: Alanys Lagos

19:00: Amigo de Artistas

19:50: Young Cister

20:50: Pablo Chill-e

Maquillaje, experiencias y más

Además de las presentaciones musicales, los asistentes podrán disfrutar de una serie de actividades especialmente preparadas para complementar la jornada.

Entre los atractivos destacan estaciones de maquillaje y peinado para completar el look festivalero, sectores habilitados para fotografías, productos oficiales de la marca y una zona de foodtrucks con una diversa oferta gastronómica.

Asimismo, se habilitarán puntos de reciclaje en el recinto para promover prácticas sustentables durante la jornada.

¿Dónde ver el Festival Coke Studio by Coca-Cola Zero Azúcar 2026?

Para quienes no puedan asistir presencialmente al Parque O'Higgins, habrá distintas alternativas para disfrutar de la música y seguir los principales momentos del evento. Desde las 12:00 horas, el Festival Coke Studio by Coca-Cola Zero Azúcar será transmitido en vivo a través de Mega.cl.

Además, el canal oficial de Youtube de Mega ofrecerá un react en vivo hasta las 22:00 horas, donde Eskarcita, Poli Flores, Ignacia Valenzuela y Carlos Meneses comentarán y reaccionarán a las presentaciones musicales durante la jornada.

La programación también llegará a la televisión abierta a través de la señal de Mega y de Mega 2, donde se podrán revivir las presentaciones desde las 22:00 horas del sábado 21 de noviembre hasta las 01:15 horas del domingo 22 de noviembre.

Así, el evento ampliará su alcance a distintas plataformas, permitiendo que el público disfrute de esta celebración de la música chilena tanto de manera presencial como a distancia.