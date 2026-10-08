"Mi primera vez en Puerto Rico": Dominga López disfruta las bondades del país sede de Miss Universo

08 oct. 2026 - 13:13 hrs.

Dominga López está aprovechando sus primeros días en Puerto Rico, descubriendo más sobre el país sede de Miss Universo 2026.

La representante de Chile se ha lucido con sus publicaciones en la nación boricua, con looks estampados que resaltan la elegancia de la candidata en ese entorno tropical.

"Recuerdos de mi primera vez en Puerto Rico. Qué hermoso día lleno de cultura y goce. Empezamos visitando la Hacienda Muñoz en San Lorenzo donde aprendí sobre la producción del café de especialidad boricua y también sobre la historia de las fincas en el país", comenzó la Miss en una publicación en Instagram donde recopiló sus experiencias en la isla.

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"Luego nos deleitamos con comida puertorriqueña tradicional en Zafra donde cada plato hacía bailar al paladar. Después visitamos en faro Punta Tuna en Maunabo, un lugar que durante siglos fue la estrella guía de los barcos que llegaban a la isla", agregó.

Y como todo inicio tiene un gran final, el recorrido de Dominga López fue "en Río Grande, donde las vistas del imponente Yunque, el único bosque tropical lluvioso en el sistema forestal nacional de Estados Unidos, fueron la imagen perfecta para finalizar el día. (...) Mañana seguiremos descubriendo la isla".

Cabe recordar que la 75.ª edición de Miss Universo 2026 se llevará a cabo el 24 de noviembre de 2026 en el Coliseo de Puerto Rico, ubicado en San Juan.

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