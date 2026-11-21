21 nov. 2026 - 20:00 hrs.

Desde hace varios años, las prendas de lencería dejaron de confinarse al ámbito íntimo para integrarse gradualmente en la moda cotidiana, y Angélica Castro demuestra cómo llevar esta tendencia con elegancia.

En un video en su cuenta de Instagram, la actriz y modelo compartió tres alternativas prácticas para incorporar piezas lenceras en conjuntos diarios. "Con un poquito de creatividad, podemos darle una nueva vida a esas prendas que nos hacen sentir lindas, cómodas y seguras", aseguró.

Looks lenceros de Angélica Castro

En su primera propuesta, Castro usó un bralette de encaje negro, combinado con un chaleco de sastre corto a tono. En la parte inferior, lució unos pantalones negros de corte amplio y con detalles envolventes.

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Luego, mostró un look integrado por otro sujetador negro, sin encaje, al que le puso por encima una blusa semitransparente con detalles de holanes en el frente. Una ajustada falda midi de cuero fue el toque que complementó la propuesta.

La artista finalizó su video con el mismo bralette bajo un blazer verde con estampado de pequeños lunares blancos, acompañado de unos jeans holgados en tono claro.

"¡Me encanta cuando la lencería deja de ser solo una prenda interior y empieza a ser parte de nuestros looks!", comentó con entusiasmo en la descripción de su post.

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