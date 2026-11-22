22 nov. 2026 - 20:00 hrs.

En eventos y otras apariciones públicas, Yamila Reyna deja en claro que no teme usar accesorios maximalistas y llenos de carácter para complementar sus outfits.

Esto lo demostró nuevamente en su cuenta de Instagram, donde compartió las fotos de un vestido negro que elevó con ayuda de las prendas adecuadas.

¿Qué accesorios usó Yamila Reyna?

En las postales, la animadora lleva un vestido largo y ceñido de tirantes finos y escote cuadrado, elaborado en un tejido aterciopelado que aporta elegancia y textura.

Instagram @yamireyna

Lo más notorio de su propuesta fueron, sin duda alguna, sus accesorios. Yamila usó en su mano izquierda un anillo XL plateado con un cristal morado en bruto, mientras que en sus orejas llevó unos aros metálicos con pequeños flecos colgantes.

A este conjunto le sumó una gargantilla negra de encaje floral y una fina pulsera roja en la muñeca, detalles con los que completó su look para el reality show de Mega "Volverías con tu ex? 2".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Yamila Reyna (@yamireyna)

Todo sobre Yamila Reyna