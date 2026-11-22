22 nov. 2026 - 19:00 hrs.

Para Florencia Araneda, la moda vintage comenzó a tomar un papel protagónico en su estilo personal, al aportarle ese característico aire clásico y elegante a cada uno de sus looks.

Anteriormente, la vimos usar mocasines de Dior para pasear por las calles de Lisboa y posar en fotos con una falda tubo Valentino que heredó de su madre, Marcela Vacarezza.

En esta oportunidad, encantó a sus seguidores al compartir en su cuenta de Instagram unas imágenes en las que luce una sofisticada pieza de una casa de moda francesa.

¿Qué prenda vintage usó Florencia Araneda?

En su publicación, Florencia posa con el minivestido La Saudade Brodée de Jacquemus, una prenda de inspiración lencera confeccionada en tela satinada color crema, con un panel de encaje floral bordado en el escote cuadrado.

Instagram @floaraneda

"An ode to vintage (una oda a lo vintage)", escribió sobre este diseño de tirantes finos ajustables que le deja la espalda parcialmente descubierta y tiene un fruncido en la cadera, que le da una caída asimétrica a la parte inferior.

La pieza, valorada en 458 euros o 511.600 pesos chilenos, la combinó en algunas fotos con una chaqueta marrón, una carterita vintage de animal print y sandalias de tacón con finas tiras negras.

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