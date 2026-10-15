Mon Laferte deja a Coté Quintanilla con "el corazón llenito" en su segundo show: "Gracias por tu amistad"

15 oct. 2026 - 12:00 hrs.

El segundo concierto de María José Quintanilla en el Santander Arena trajo consigo una sorpresa que llenó de alegría y nostalgia el escenario. El show contó con una invitada de lujo, nada menos que Mon Laferte.

Ambas consolidadas como reconocidas cantautoras, las amigas interpretaron el clásico bolero ranchero "La media vuelta", el mismo que cantaron más de dos décadas atrás cuando participaron en un concurso de talento musical.

Mon Laferte y Coté Quintanilla juntas de nuevo

"Bienvenidas y bienvenidos a esta 'Fiesta de los Parientes'. Tengo el corazón llenito, hoy tuve el honor de compartir el escenario con mi querida Mon Laferte", escribió Coté Quintanilla en un post de Instagram que registra el especial momento.

Instagram @mjqoficial

"¡Magia pura! Gracias por tu amistad, gracias a la música", agregó la intérprete. En otras imágenes publicadas en redes sociales se las ve fundirse en un abrazo y bailar juntas, desatando una ovación.

La presentación también contó con la participación de Los Vásquez y Pablo Castro. Todavía queda una cita en el Santander Arena que seguramente traerá más sopresas, el próximo 20 de octubre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Santander Arena ?? (@santanderarena)

Todo sobre María José Quintanilla