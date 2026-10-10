En significativo evento: Cecilia Bolocco impone estilo con un conjunto de tweed y estampado de cebra

10 oct. 2026 - 20:00 hrs.

El Palacio de La Moneda de Santiago se iluminó nuevamente de rosa para dar inicio oficial a la campaña de prevención del cáncer de mama, un evento que contó con la destacada presencia de Cecilia Bolocco.

"Sé cuánto cambia la vida de una familia cuando llega el cáncer… En la mía, todas las mujeres que me antecedieron lo padecieron, por eso esta causa me toca tan profundamente", expresó la presidenta de la Fundación Care en su cuenta de Instagram.

A través de la misma red social, la exreina de belleza compartió los registros del evento y mostró el atuendo elegante y sobrio que lució con solemnidad durante la velada.

Look de Cecilia Bolocco en el iluminado de La Moneda

Para esta ocasión tan significativa, Cecilia Bolocco deslumbró con conjunto de blazer de tweed blanco con mangas tres cuartos, acompañado de una falda tipo lápiz con un arriesgado estampado de cebra.

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En lo que se refiere a los accesorios, la modelo decidió que menos era más. Por este motivo, complementó su look solo con unos zapatos de tacón negros y un reloj dorado en su muñeca.

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