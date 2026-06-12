La tierna imagen de Cecilia Bolocco con su padre en su cumpleaños 94: "Papito, te amo"

12 jun. 2026 - 12:30 hrs.

Han transcurrido casi cinco meses desde la partida de Rose Marie Fonck Assler, la madre de Cecilia Bolocco, quien falleció de cáncer a los 90 años. Ahora la exreina de belleza celebra la vida al honrar a su padre en su cumpleaños 94.

Enzo Bolocco cumplió una vuelta más al sol este 11 de junio, fecha en la que su hija y otros miembros de la familia lo acompañaron en una íntima celebración.

El cumpleaños del padre de Cecilia Bolocco

Cecilia Bolocco compartió en sus historias de Instagram un breve video del momento en que don Enzo sopla las velas en distintos pasteles de cumpleaños.

Instagram @ceciliabolocco

En un punto de la grabación, la eterna Miss Universo chilena le da un beso en la mejilla y le expresa sus sentimientos: "Papito, te amo".

"Feliz cumpleaños, papá. ¡Qué bendición celebrar tus 94 años!", escribió Bolocco en su publicación. Se trata de un momento significativo para la familia de Cecilia y su hermana Diana Bolocco, quienes en su momento expresaron su pesar por despedir a su madre de este plano.

Instagram @ceciliabolocco

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