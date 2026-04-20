"Divino todo": Cecilia Bolocco organiza tardía celebración de Pascua de Resurrección y se llena de elogios

20 abr. 2026 - 12:35 hrs.

Ya han pasado varias semanas desde la celebración de la Pascua de Resurrección, pero eso no fue un impedimento para que Cecilia Bolocco se lo festejara a los niños de su familia.

Y es que la única chilena que ha ostentado el título de Miss Universo compartió en sus redes sociales la enorme preparación que realizó para conmemorar la "Pascua de los huevitos" con sus familiares, ya que antes no se había dado el tiempo.

Cecilia mostró todo esto por redes sociales y explicó qué recibió cada una de las personas que asistieron a este gran evento.

Así fue la celebración de Pascua de Cecilia Bolocco

"¡No puedo dejar de compartirles lo que fue nuestra celebración en familia de la Pascua de Resurrección! El domingo pasado pudimos finalmente celebrarla todos juntos, y no puedo dejar de compartirles algunas imágenes", escribió en su más reciente posteo en Instagram.

Dicho esto, comentó que "decoré la mesa con tanto amor, llenándola de sorpresas y significado", y enseguida pasó a explicar qué regaló a quienes asistieron.

"Para los niños, sus canastos con huevitos, conejitos de peluche, lápices de colores y corazones, y una cajita para cada uno con un rosario", afirmó, mientras que para los adultos hubo "una bolsita con la imagen de la cruz llena de flores, simbolizando la Resurrección de Cristo, llena de huevitos y una nota escrita con mucho amor para ser compartida y no olvidar lo que como cristianos celebramos".

"Espero de corazón que la celebración de ustedes también haya estado llena de amor y significado. Los adoro", cerró Cecilia, dando instancia a sus seguidores, quienes alabaron la calidad de preparación y el cariño que puso la reina de belleza.

"Divino todo, mi Ceci"; "Que eres bella por dentro y por fuera, me haces confiar en la humanidad"; "Lindo lo que entregas, querida Cecilia, tu corazón es bueno y generoso, Dios te bendiga"; e "Imagínate cuando Máximo te dé un nieto", fueron algunos de los comentarios.

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