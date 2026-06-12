¡En ambulancia! Daniel Valenzuela fue evacuado de urgencia de la casona tras sufrir fuerte problema de salud
En el capítulo 4 de Volverías con tu ex? 2, Daniel Valenzuela tuvo que ser evacuado de la casona tras problema de salud.
Ya entrada la noche, el locutor le comentó a Yamila Reyna que le dolía mucho el estómago y que iba a ir a producción para ver si podían darle un medicamento.
Pasados algunos minutos, la comediante encontró a su compañero tendido en el sillón del living y demostrando una gran molestia.
¿Qué le pasa a Daniel Valenzuela?
Rápidamente, el dolor comenzó a aumentar y Daniel Valenzuela pidió que una ambulancia lo viniera a buscar porque no aguantaba más.
La producción empezó a moverse y un técnico ingresó a la casona a decirle al animador que tenía que irse al auto.
A duras penas, el comunicador caminó hasta la entrada y le pidió a Yamila Reyna que lo acompañara a un recinto asistencial, para luego subirse al vehículo de emergencia.
Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.
Leer más de
Más Mejores Momentos
-
Esto dijo él: Sofía Latorre descolocó a Rai Cerda y preguntó que pasará con ellos si entra Faloon Larraguibel
-
"Marcó mi vida": Joaquín Méndez no pudo ocultar su emoción al regresar a Volverías con tu ex? 2
-
"No quiero molestar...": El insólito motivo por el que Nicole Moreno lloró desconsoladamente
-
"Fui el hazmerreír de muchas": La Guarén destapó incómodo episodio con Nicolás Solabarrieta tras su ruptura
-
"Lo quise cuidar...": Nicole Moreno reveló por qué mantuvo en secreto su relación con Luis Mateucci
-
¡Se lanzaron líquidos! Estefi Marquis defendió a Huru Pardo y peleó fuertemente con Sofía Latorre