¡En ambulancia! Daniel Valenzuela fue evacuado de urgencia de la casona tras sufrir fuerte problema de salud

12 jun. 2026 - 00:12 hrs.

En el capítulo 4 de Volverías con tu ex? 2, Daniel Valenzuela tuvo que ser evacuado de la casona tras problema de salud.

Ya entrada la noche, el locutor le comentó a Yamila Reyna que le dolía mucho el estómago y que iba a ir a producción para ver si podían darle un medicamento.

Pasados algunos minutos, la comediante encontró a su compañero tendido en el sillón del living y demostrando una gran molestia.

Volverías con tu ex? 2

¿Qué le pasa a Daniel Valenzuela?

Rápidamente, el dolor comenzó a aumentar y Daniel Valenzuela pidió que una ambulancia lo viniera a buscar porque no aguantaba más.

La producción empezó a moverse y un técnico ingresó a la casona a decirle al animador que tenía que irse al auto.

A duras penas, el comunicador caminó hasta la entrada y le pidió a Yamila Reyna que lo acompañara a un recinto asistencial, para luego subirse al vehículo de emergencia.