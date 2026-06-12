"Me da mucha rabia": Carlita confiesa cuál es la actitud de Matt Hunter que no soporta

12 jun. 2026 - 10:30 hrs.

Carla Inostroza, también conocida como "La Carlita", es una de las influencers más reconocidas en nuestro país, y luego de su compromiso con el cantante Matt Hunter, aún más.

Por lo general, la pareja suele compartir todo lo que hacen durante un día, sus actividades, así como lo feliz que se hacen el uno al otro con sus actividades personales donde se apoyan.

Sin embargo, en esta ocasión fue la propia influencer la que subió un video donde recalcó qué era lo que la molestaba de su "marido", en alusión a Matt.

Carlita comenta lo que no le gusta de su esposo

"Hay algo que me da mucha rabia del marido, es que cachen que yo soy súper ansiosa y cuando le tengo sorpresa a él le digo, como, amor, te tengo sorpresa, pero no te quiero contar y me dice, 'pero no me digas amor, no me digas entonces'", expresó.

Enseguida, la humorista siguió con su relato y afirmó "entonces, yo, hue..., insiste para que te lo cuente, porque es sorpresa, la tengo que arruinar".

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