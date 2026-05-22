"¡Qué relajo!": Cecilia Bolocco brilla con postales veraniegas desde México para celebrar su cumpleaños

22 may. 2026 - 16:45 hrs.

Cecilia Bolocco es una de las mujeres más queridas de Chile; por esta razón su cumpleaños es un día muy especial para sus seguidoras.

Y es que el pasado martes 19 de mayo, Cecilia dio una vuelta más al sol y cumplió 61 años acompañada por sus amigos, amigas, familiares y otros cercanos.

Aunque han pasado algunos días, este viernes la exMiss Universo dejó una publicación en su feed de Instagram donde agradecía por el cariño que ha recibido y aprovechó para contar qué hizo durante su cumpleaños.

Cecilia Bolocco agradece los saludos de cumpleaños

"Nos arrancamos con mi amor Pepo Daire a Tulum, nos vinimos a celebrar mi cumpleaños y no podría haber tenido una mejor idea, qué manera de disfrutar, qué relajo", dijo Cecilia en un comienzo.

Enseguida, explicó que "estas fotos son del mismo día en la playa y, como regalo, nos encontramos con un nido de tortugas, qué ternura más grande".

"Amo México y a todos ustedes que me han enviado tanto cariño, gracias de corazón, los adoro", expresó Cecilia, adjuntando fotografías de sus momentos de descanso y familiares.

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