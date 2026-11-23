23 nov. 2026 - 12:40 hrs.

Gala Caldirola asistió a la final de la Copa Sudamericana Conmebol en Barranquilla, Colombia, a donde viajó como rostro de una marca patrocinadora.

Antes de su regreso a Chile, la modelo española dedicó un par de historias de Instagram a ciertos internautas que la acusaron de acudir a la cita deportiva con segundas intenciones.

"En el último post recibí un montón de comentarios, sobre todo de hombres molestos, que dicen, 'ay, es que ya viene a buscar a su futbolista'", dijo.

Descargo de Gala Caldirola

Gala Caldirola ha estado en tres relaciones con jugadores de fútbol. Este año protagonizó un sonado romance con Luis Jiménez que terminó de manera abrupta, pero antes estuvo casada con Mauricio Isla, padre de su hija Luz Elif.

También tuvo un breve pololeo con Mauricio Pinilla, con quien conserva una estrecha amistad. Sin embargo, la influencer dejó claro que su atracción por ellos se debió a su calidad humana.

Instagram @galadrielcaldirola

"Primero, no son futbolistas, son personas. Si yo me vinculé, me enamoré, me casé con un futbolista, fue porque me enamoré de una persona maravillosa", destacó.

"Después tuve la experiencia de vida de haber estado en relación con otras personas que también se dedicaron al rubro. Lamento que a la gente le frustre y le moleste", enfatizó.

"Si se diera en la vida que volviera a estar con un futbolista... quién sabe. No es mi foco. Pero me molesta profundamente la frustración social de los hombres con ver a mujeres libres que deciden estar con quien les da la gana", expresó.

"Dejen de cuestionar tanto la libertad de cada ser humano (...) Yo sé quién soy, al que le guste bien, al que no, también. Y nada, libre, contenta, soltera", afirmó.

Por último, admitió que el 2026 no fue un gran año para ella, pero está abierta a nuevas experiencias. "Si en algún momento se me vuelve a dar una oportunidad, que no creo que sea el momento, que sea con quien yo quiera, no con quien quieran ustedes", concluyó.

Instagram @galadrielcaldirola

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