23 nov. 2026 - 16:00 hrs.

Dominga López sigue rompiendo esquemas y proyecciones para posicionarse en el top 15 de los trajes típicos del Miss Universe 2026.

Y es que este domingo fue la ronda preliminar donde Dominga presentó su bikini y traje de noche, elecciones que fueron alabadas por el público. Sin embargo, previamente había mostrado su traje típico, que estaba inspirado en la "Gaviota de Platino" del Festival de Viña del Mar.

Fue así como, para sorpresa de muchas personas, Miss Universe dio a conocer el top 15 de los trajes típicos del concurso de belleza.

Dominga López en el top 15 de trajes típicos

Precisamente, esta elección fue a través de la votación realizada en la aplicación del Miss Universe, donde las personas tienen la opción de apoyar a sus favoritas.

Es así como, sin un orden específico, algunos Miss Universe dieron a conocer el top 15 de trajes típicos según la votación del público, ubicándose en estos escalafones la reina de belleza chilena, quien se lució con su traje inspirado en la "Gaviota de Platino".

En este listado también se encuentran las miss de Nicaragua, Cuba, Honduras, República Dominicana, Venezuela, entre otras.

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