Con una increíble vista: Naya Fácil y su pololo presumen su lujosa habitación en hotel 5 estrellas de Arica

10 oct. 2026 - 12:00 hrs.

Naya Fácil y Aaron Collao están cumpliendo su tercer mes de relación, ocasión que aprovecharon para disfrutar de un romántico viaje a Arica.

Los pololos compartieron en sus redes sociales imágenes de su experiencia desde que abordaron el vuelo al norte del país hasta su llegada a la habitación de lujo en la que se hospedan.

Naya Fácil y Aaron Collao en Arica

Una vez que llegaron a la entrada del hotel, Naya Fácil y Aaron se dejaron ver felices y entusiasmados por ser su primera vez en un hospedaje con calificación de 5 estrellas.

"¡Espectacular, wow, qué lindo!", exclamó la influencer al ingresar al lobby. Poco después entraron a la habitación, cuyo lujo y confort también impresionaron a la creadora de contenido.

Instagram: @naya_facil

"Lo mejor está por venir, porque miren, tenemos vista al morro. ¡Increíble!", detalló mientras corría las cortinas de una de las dos salidas al amplio balcón.

Desde el otro acceso a la terraza, su pololo comentó que también tiene una impresionante vista a la playa y el muelle. "¿Qué opinas de la habitación, amor?", preguntó a Collao, quien la calificó con un 10 de 10 por el maravilloso paisaje que ofrece.

Instagram: @naya_facil

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