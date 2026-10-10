Con una increíble vista: Naya Fácil y su pololo presumen su lujosa habitación en hotel 5 estrellas de Arica
Naya Fácil y Aaron Collao están cumpliendo su tercer mes de relación, ocasión que aprovecharon para disfrutar de un romántico viaje a Arica.
Los pololos compartieron en sus redes sociales imágenes de su experiencia desde que abordaron el vuelo al norte del país hasta su llegada a la habitación de lujo en la que se hospedan.
Naya Fácil y Aaron Collao en Arica
Una vez que llegaron a la entrada del hotel, Naya Fácil y Aaron se dejaron ver felices y entusiasmados por ser su primera vez en un hospedaje con calificación de 5 estrellas.
"¡Espectacular, wow, qué lindo!", exclamó la influencer al ingresar al lobby. Poco después entraron a la habitación, cuyo lujo y confort también impresionaron a la creadora de contenido.
"Lo mejor está por venir, porque miren, tenemos vista al morro. ¡Increíble!", detalló mientras corría las cortinas de una de las dos salidas al amplio balcón.Ir a la siguiente nota
Desde el otro acceso a la terraza, su pololo comentó que también tiene una impresionante vista a la playa y el muelle. "¿Qué opinas de la habitación, amor?", preguntó a Collao, quien la calificó con un 10 de 10 por el maravilloso paisaje que ofrece.
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