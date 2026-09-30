"Que piensen lo que quieran": Naya Fácil responde a quienes la criticaron por polémica con dos amigos

30 sept. 2026 - 16:47 hrs. | Act. 01 oct. 2026 - 11:09 hrs.

Naya Fácil usó sus redes sociales para contestar a quienes la criticaron por realizar un viaje al sur de Chile junto a su pareja, Aarón Collao, pese a que dos de sus amigos cercanos vivieron tragedias personales. Se trata de Ismael Lobos, quien sufrió el incendio de su casa, mientras que Felipe Canales lamentó la muerte de su abuela.

Pese a lo anterior, la creadora de contenidos dijo "cuentan conmigo en todo" cuando Lobos solicitó ayuda para realizar un bingo solidario y fue vista junto a Felipe Canales en un centro comercial el pasado martes.

El cambio de Naya Fácil

Los seguidores de Naya Fácil la apuntaron con el dedo por ir a otra región y ella decidió mantenerse en silencio hasta hoy.

En sus historias, la exreina de Viña señaló: "Tengo tantas ganas de decir un par de cositas, pero mejor me muteo porque si hablo dejo la kga (sic) y en este momento no me interesa nada más que la tranquilidad. Ya no quiero más show ni polémicas en mi vida".

"Que piensen lo que quieran, hablen lo que quieran, ya me aburrí de dar explicaciones por todo", agregó.

Instagram de @naya_facil

Esto tendría un motivo que marca el reciente giro en el tipo de publicaciones de Naya Fácil en sus redes sociales. "Ya no me interesa involucrarme en ninguna polémica ni show de redes sociales. Por primera vez quiero cambiar mi contenido, quiero que las cosas que se sepan de mí sean solo logros y cosas positivas", cerró.

Instagram de @naya_facil

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