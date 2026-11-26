26 nov. 2026 - 12:37 hrs.

¡Un nuevo capítulo de Dale Color! llega con una invitada muy especial! Esta vez, Cata Vallejos se suma al programa para compartir una entretenida conversación junto a Eugenia Lemos.

Con su simpatía, carisma y personalidad, Cata será la protagonista de este nuevo encuentro, donde habrá espacio para conocerla un poco más.

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Dale Color es el espacio conducido por Eugenia Lemos, que cada semana sorprende con nuevos invitados y conversaciones llenas de entretención.

No te pierdas este nuevo capítulo y acompáñanos a descubrir todo lo que Cata Vallejos tiene para compartir.

Recuerda que Dale Color se transmite todos los viernes a las 16:00 horas por Mega 2. ¡Te esperamos!

¿Cuál es el paso a paso para ver Mega 2?

Para sintonizar Mega 2 en tu televisor, debes ingresar al menú de configuración, dirigirte a la sección “Canales y entradas” (o similar) y seleccionar la opción de búsqueda automática. Este proceso permitirá detectar todas las señales digitales disponibles en tu zona.

Una vez finalizado el escaneo, Mega 2 debería aparecer en la lista de canales. Si no lo encuentras, puede deberse a cobertura limitada en tu sector o a la necesidad de reubicar y orientar correctamente la antena para mejorar la recepción.

Además de la señal abierta, Mega 2 también está disponible en distintos operadores de televisión de pago a lo largo del país. Puedes sintonizarlo en Movistar (canal 810), DirecTV (1155), VTR (736), Claro (519), Mundo TV (520), GTD (839) y Zapping (27), ampliando así las alternativas para acceder a su programación.

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