¡Cata Vallejos llega como nueva invitada a Dale Color junto a Eugenia Lemos!
¡Un nuevo capítulo de Dale Color! llega con una invitada muy especial! Esta vez, Cata Vallejos se suma al programa para compartir una entretenida conversación junto a Eugenia Lemos.
Con su simpatía, carisma y personalidad, Cata será la protagonista de este nuevo encuentro, donde habrá espacio para conocerla un poco más.
Dale Color es el espacio conducido por Eugenia Lemos, que cada semana sorprende con nuevos invitados y conversaciones llenas de entretención.
No te pierdas este nuevo capítulo y acompáñanos a descubrir todo lo que Cata Vallejos tiene para compartir.
Recuerda que Dale Color se transmite todos los viernes a las 16:00 horas por Mega 2. ¡Te esperamos!
¿Cuál es el paso a paso para ver Mega 2?
Para sintonizar Mega 2 en tu televisor, debes ingresar al menú de configuración, dirigirte a la sección “Canales y entradas” (o similar) y seleccionar la opción de búsqueda automática. Este proceso permitirá detectar todas las señales digitales disponibles en tu zona.Ir a la siguiente nota
Una vez finalizado el escaneo, Mega 2 debería aparecer en la lista de canales. Si no lo encuentras, puede deberse a cobertura limitada en tu sector o a la necesidad de reubicar y orientar correctamente la antena para mejorar la recepción.
Además de la señal abierta, Mega 2 también está disponible en distintos operadores de televisión de pago a lo largo del país. Puedes sintonizarlo en Movistar (canal 810), DirecTV (1155), VTR (736), Claro (519), Mundo TV (520), GTD (839) y Zapping (27), ampliando así las alternativas para acceder a su programación.
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