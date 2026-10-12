Estreno este 12 de octubre: Conoce dónde y cómo ver Libérame, la nueva teleserie vertical de MegaShorts

12 oct. 2026 - 00:00 hrs.

El Área Dramática de Mega no para y desde este 12 de octubre ya puedes disfrutar de Libérame, la nueva propuesta de MegaShorts en formato vertical.

La historia está protagonizada por Paula Luchsinger y Andrew Bargsted, mientras que Etienne Bobenrieth toma un rol antagonista en la producción.

La historia sigue la vida de Laura (Paula Luchsinger), quien lleva tiempo atrapada en una relación con el violento Bruno (Etienne Bobenrieth). Desesperada por escapar, un día encontrará la oportunidad de su anhelada fuga, encontrándose cara a cara con Javier (Andrew Bargsted), un enigmático hombre que la hará dar un salto de fe.

Libérame / MegaShorts

Esta es la cuarta teleserie vertical de Mega, tras Salvando a Ema, Sofía en Peligro y Me caso, pero contigo, las cuales lograron fidelizar a la audiencia con propuestas frescas e innovadoras en la comedia y el drama.

¿Dónde se puede ver Libérame?

Este 12 de octubre se estrenó Libérame en Mega Go, la plataforma de streaming de Mega, a la cual puedes acceder con una suscripción de $2.490.

Y recuerda que a partir de las 19:00 horas, podrás ver los cinco primeros episodios en Instagram, Facebook y YouTube.

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