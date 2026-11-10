Elegida por Miss Universo: Dominga López tuvo una de las 10 mejores despedidas rumbo a Puerto Rico

10 nov. 2026 - 12:00 hrs.

La organización de Miss Universo hizo una selección con las mejores despedidas de las candidatas en el aeropuerto, previo a sumarse a la concentración en Puerto Rico. Entre ellas, Dominga López fue una de las grandes destacadas.

En total se eligió un top 10 que incluyó a Vinita Manoo de Trinidad y Tobago, Jean Ojiro de Kenia, María Alejandra Acosta de Costa Rica, María Alejandra López de Colombia, May Grace Parry de Myanmar, Luren Márquez de Perú, Beatrice Millan-Windorski de Filipinas, Jasmine Blandford de Nicaragua y la local Jennifer Barreto de Puerto Rico.

El número uno aún no se anuncia, pero desde Miss Universo ya dieron pistas con una imagen de Kaziah Liz Mejo de India, quien actualmente es la compañera de habitación de nuestra candidata.

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La salida de Dominga López que destacó Miss Universo

Fue el pasado 4 de noviembre que la viñamariña llegó al Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez en un convertible rojo vintage que recordó la era dorada de Hollywood.

De hecho, el rojo fue el color predominante en su atuendo en la parte superior, tanto en el corset como en los guantes largos, con toques de color azul y pantalones rojos que referencian la bandera chilena.

"Y así emprendemos este camino hacia la 75.ª edición de Miss Universo, llevando con nosotros todo el amor y la calidez del pueblo chileno. Estoy lista no solo para ser vista, sino también para ser escuchada y dejar el nombre de Chile en lo más alto. Hoy comienza una aventura que promete convertirse en una experiencia única y me siento tranquila y preparada para mostrarle al universo que la verdadera belleza nace de nuestro interior", publicó Dominga López en su cuenta oficial de Instagram en aquella oportunidad.

Instagram de @domin6a

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