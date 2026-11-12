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Tiene más de 3 mil diamantes: Miss Universo reveló la nueva corona que lucirá la próxima ganadora

  • Por Mega

Cada vez falta menos para Miss Universo 2026, el certamen internacional de belleza que contará con Dominga López como representante de Chile.

El evento se realizará en el Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico, y reunirá a candidatas de distintos países que buscarán quedarse con la corona y el título de Miss Universo.

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Miss Universo presentó su nueva corona

A través de la cuenta oficial de Miss Universo 2026, la organización compartió un video en el que presentó la nueva corona que lucirá la próxima ganadora del certamen.

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Bajo el concepto "El resplandor de un legado eterno", la pieza destaca por sus 3.150 diamantes y rinde homenaje a los 75 años de historia del concurso.

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"3.150 diamantes, 75 años de historia y una extraordinaria corona que celebra el pasado, presente y futuro de Miss Universo", señalaron desde la organización al presentar esta nueva joya.

 
 
 
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