La gran final de Miss Universo Chile 2026 se vivirá con interpretación en Lengua de Señas por Mega 2

30 jul. 2026 - 16:30 hrs.

Este domingo 2 de agosto se conocerá a la nueva Miss Universo Chile 2026 en una gran final que promete emoción, talento y glamour. La transmisión podrá seguirse por Mega 2 con interpretación en Lengua de Señas Chilena (LSCh), gracias al trabajo conjunto entre Mega y el Instituto de la Sordera de Chile.

La iniciativa busca acercar uno de los principales eventos de entretención de la televisión chilena a la comunidad sorda y a las personas con discapacidad auditiva, permitiendo que más audiencias disfruten de cada instancia de la competencia en igualdad de condiciones.

Con esta transmisión inclusiva, Mega reafirma su compromiso con una televisión más accesible y representativa para todas las personas. En Chile, se estima que cerca de 800 mil personas viven con discapacidad auditiva, por lo que iniciativas como esta contribuyen a avanzar hacia una comunicación más inclusiva.

La gran final definirá a la representante nacional que llevará la banda de Chile al próximo certamen internacional de Miss Universo, cerrando una competencia que ha reunido a candidatas de todo el país.

¿Cómo ver la final de Miss Universo Chile 2026 con interpretación en LSCh?

La gran final de Miss Universo Chile 2026 se transmitirá este domingo 2 de agosto, desde las 22:15 horas, por Mega y Mega 2. La segunda señal digital de Megamedia contará con interpretación en Lengua de Señas Chilena (LSCh), en una iniciativa desarrollada junto al Instituto de la Sordera de Chile para ofrecer una transmisión más inclusiva.

¿Cuál es el paso a paso para ver Mega 2?

Para sintonizar Mega 2 en tu televisor, debes ingresar al menú de configuración, dirigirte a la sección “Canales y entradas” (o similar) y seleccionar la opción de búsqueda automática. Este proceso permitirá detectar todas las señales digitales disponibles en tu zona.

Una vez finalizado el escaneo, Mega 2 debería aparecer en la lista de canales. Si no lo encuentras, puede deberse a cobertura limitada en tu sector o a la necesidad de reubicar y orientar correctamente la antena para mejorar la recepción.

Además de la señal abierta, Mega 2 también está disponible en distintos operadores de televisión de pago a lo largo del país. Puedes sintonizarlo en Movistar (canal 810), DirecTV (1155), VTR (736), Claro (519), Mundo TV (520), GTD (839) y Zapping (27), ampliando así las alternativas para acceder a su programación.

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