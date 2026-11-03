Con Felipe Raipán y dos futbolistas del extranjero: La Roja Sub 17 presenta nómina para el Mundial de Catar

03 nov. 2026 - 17:35 hrs.

La Selección Chilena Sub 17 anunció la nómina para enfrentar el próximo Mundial de la categoría en Catar 2026, que se desarrollará entre el próximo 19 de noviembre y el 13 de diciembre.

El combinado nacional, que será comandado por el técnico Ariel Leporati, presentó a los 21 elegidos para la cita planetaria. Entre los clubes que más aportan, destaca la Universidad Católica.

Cristóbal del Río, Martín Barrios, Amaro Riveros, Amaro Pérez y Bayron Lizama son los cinco representantes del cuadro de la precordillera.

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Colo Colo, en tanto, tendrá tres mundialistas: Rodrigo Catalán, Claudio Salvo y Felipe Raipán. Este último es uno de los nombres llamados a tomar el protagonismo de La Roja.

También destaca la presencia de Antonio Cannoni, fichado por Módena de Italia desde la UC en septiembre, y Jonathan Guerrero, de Independiente de Avellaneda de Argentina.

Nómina completa de La Roja Sub 17 para el Mundial de Catar

ARQUEROS

Vicente Villegas - Coquimbo Unido

Cristóbal del Río - Universidad Católica

Máximo Hernández - Deportes La Serena

DEFENSAS

Esteban Páez - Universidad de Concepción

Benjamín Villarroel - Cobresal

Antonio Cannoni - Módena (ITA)

Lucas López - Curicó Unido

Baltazar Oróstica - O'Higgins

Martín Barrios - Universidad Católica

VOLANTES

Nicolás Marinetti - Universidad de Chile

Rodrigo Catalán - Colo Colo

Claudio Salvo - Colo Colo

Sebastián Melgarejo - Huachipato

Andher González - Universidad de Chile

Joaquín Muñoz - O'Higgins

DELANTEROS

Bayron Barrera - Deportes Iquique

Amaro Riveros - Universidad Católica

Amaro Pérez - Universidad Católica

Felipe Raipán - Colo Colo

Jonathan Guerrero - Independiente (ARG)

Bayron Lizama - Universidad Católica

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