Con Felipe Raipán y dos futbolistas del extranjero: La Roja Sub 17 presenta nómina para el Mundial de Catar
La Selección Chilena Sub 17 anunció la nómina para enfrentar el próximo Mundial de la categoría en Catar 2026, que se desarrollará entre el próximo 19 de noviembre y el 13 de diciembre.
El combinado nacional, que será comandado por el técnico Ariel Leporati, presentó a los 21 elegidos para la cita planetaria. Entre los clubes que más aportan, destaca la Universidad Católica.
Cristóbal del Río, Martín Barrios, Amaro Riveros, Amaro Pérez y Bayron Lizama son los cinco representantes del cuadro de la precordillera.
Colo Colo, en tanto, tendrá tres mundialistas: Rodrigo Catalán, Claudio Salvo y Felipe Raipán. Este último es uno de los nombres llamados a tomar el protagonismo de La Roja.
También destaca la presencia de Antonio Cannoni, fichado por Módena de Italia desde la UC en septiembre, y Jonathan Guerrero, de Independiente de Avellaneda de Argentina.
Nómina completa de La Roja Sub 17 para el Mundial de Catar
ARQUEROS
- Vicente Villegas - Coquimbo Unido
- Cristóbal del Río - Universidad Católica
- Máximo Hernández - Deportes La Serena
DEFENSAS
- Esteban Páez - Universidad de Concepción
- Benjamín Villarroel - Cobresal
- Antonio Cannoni - Módena (ITA)
- Lucas López - Curicó Unido
- Baltazar Oróstica - O'Higgins
- Martín Barrios - Universidad Católica
VOLANTES
- Nicolás Marinetti - Universidad de Chile
- Rodrigo Catalán - Colo Colo
- Claudio Salvo - Colo Colo
- Sebastián Melgarejo - Huachipato
- Andher González - Universidad de Chile
- Joaquín Muñoz - O'Higgins
DELANTEROS
- Bayron Barrera - Deportes Iquique
- Amaro Riveros - Universidad Católica
- Amaro Pérez - Universidad Católica
- Felipe Raipán - Colo Colo
- Jonathan Guerrero - Independiente (ARG)
- Bayron Lizama - Universidad Católica
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