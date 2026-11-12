¿Quién es José Tomás Movillo? El joven defensa que tendrá su primera oportunidad en La Roja ante Colombia

12 nov. 2026 - 16:00 hrs.

La Selección Chilena se prepara para sus nuevos desafíos internacionales en esta fecha FIFA de noviembre. Este viernes 13 y el martes 17 se enfrentarán ante Colombia, primero en tierras cafeteras y luego en el Estadio Nacional.

La antesala de ambos encuentros no ha estado ajena a complicaciones. Nicolás Córdova ha debido lidiar con las lesiones, en primera instancia de Benjamín Kuscevic y luego de Paulo Díaz.

Precisamente, la baja del defensor de Atlanta United de la Major League Soccer (MLS) obligó al cuerpo técnico a buscar alternativa para la zaga chilena, donde se optó por convocar de emergencia a José Tomás Movillo.

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¿Quién es José Tomás Movillo?

José Tomás Movillo nació el 4 de febrero de 2007 en Linares, en la Región de Maule. En su ciudad natal dio sus primeros pasos en el fútbol hasta que a los 15 años recaló en las inferiores de O’Higgins de Rancagua.

El defensor central de 1,86 debutó con el Capo de Provincia en enero del 2025, ingresando en el segundo tiempo en la victoria 3-1 ante Rangers de Talca por Copa Chile.

Desde entonces, el canterano del conjunto de Rancagua ha jugado 17 partidos como profesional en los que no marcó goles.

Movillo formó parte de La Roja Sub 20 que disputó los Odesur en Argentina y ha estado presente en los trabajos de la Sub 24 de cara al Preolímpico 2027.

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¿A qué hora juegan Chile y Colombia el partido amistoso?

La Selección Chilena se enfrenta a Colombia este viernes 13 de noviembre a partir de las 21:00 horas de Chile, en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali, que espera una cantidad cercana a los 35 mil espectadores.

¿Dónde ver EN VIVO a Colombia vs. Chile?

El cotejo amistoso de Chile con los Cafeteros será transmitido en vivo por la señal de aire de Mega, con los relatos de Claudio Palma y los comentarios y análisis de Rodrigo Sepúlveda e Iván Zamorano. Además de Camila Romero con información en directo desde la cancha.

Mientras que en Mega 2 podrás disfrutar de una transmisión que incorpora la Lengua de Señas Chilena, reafirmando el compromiso de llevar el fútbol a una audiencia cada vez más amplia.

También se podrá seguir en la plataforma MegaGO en calidad 4K y con la posibilidad de optar por una transmisión con estadísticas avanzadas especializadas, donde destacarán las mejores jugadas, momentos y datos clave para el desarrollo del partido.

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