La Roja suma una nueva baja para los amistosos ante Colombia: Nicolás Córdova convoca a juvenil de O'Higgins

11 nov. 2026 - 17:20 hrs.

La Selección Chilena sumó una nueva baja de cara al doble amistoso ante Colombia, que se jugarán este viernes 13 y martes 17 de noviembre en esta fecha FIFA.

La Roja comunicó durante este miércoles que Paulo Díaz quedó al margen de los partidos tras confirmarse su lesión.

De acuerdo al comunicado, el defensor de Atlanta United de la Major League Soccer (MLS) los exámenes médicos arrojaron una lesión en su cadera izquierda.

ATON/PHOTOSPORT

"El jugador presenta una patología de cadera izquierda que limita su participación con normalidad en los entrenamientos y partidos y, cuyo período de recuperación, supera los plazos de la presente convocatoria", informó la selección.

El reemplazo de Paulo Díaz

Ante la ausencia de Paulo Díaz, el cuerpo técnico de Nicolás Córdova convocó a José Tomás Movillo, joven defensa de O’Higgins de Rancagua, quien se suma de inmediato a los trabajos.

Se trata de la primera nominación del zaguero que sabe de citaciones a nivel juvenil. Y es que ha estado presente en los trabajos de la Sub 24 de cara al Preolímpico 2027 y fue parte de la Sub 20 que disputó los Odesur en Argentina.

¿A qué hora juegan Chile y Colombia el partido amistoso?

La Selección Chilena se enfrenta a Colombia este viernes 13 de noviembre a partir de las 21:00 horas de Chile, en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali, que espera una cantidad cercana a los 35 mil espectadores.

¿Dónde ver EN VIVO a Colombia vs. Chile?

El cotejo amistoso de Chile con los Cafeteros será transmitido en vivo por la señal de aire de Mega, con los relatos de Claudio Palma y los comentarios y análisis de Rodrigo Sepúlveda e Iván Zamorano. Además de Camila Romero con información en directo desde la cancha.

Mientras que en Mega 2 podrás disfrutar de una transmisión que incorpora la Lengua de Señas Chilena, reafirmando el compromiso de llevar el fútbol a una audiencia cada vez más amplia.

También se podrá seguir en la plataforma MegaGO en calidad 4K y con la posibilidad de optar por una transmisión con estadísticas avanzadas especializadas, donde destacarán las mejores jugadas, momentos y datos clave para el desarrollo del partido.

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