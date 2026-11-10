Colombia vs. Chile: Cómo ver el partido amistoso EN VIVO de La Roja por Mega y MegaGO

10 nov. 2026 - 16:00 hrs.

La Selección Chilena cerrará su actividad en 2026 con dos amistosos ante Colombia, en el marco de la fecha FIFA de noviembre. El equipo que dirige Nicolás Córdova buscará repetir las buenas sensaciones que dejó la victoria por 2-0 a México en la gira por Norteamérica.

El primero de los dos partidos será en tierras cafeteras, donde el combinado nacional irá con una nómina donde destacan varios regresos, como Guillermo Maripán y Williams Alarcón.

Cabe destacar que los compromisos ante La Tricolor podrían significar los últimos de Córdova al mando de la selección adulta. Luego de la fecha FIFA, el estratega se enfocaría en sus funciones como jefe de selecciones, mientras se trabaja en la búsqueda de un nuevo DT para el proceso clasificatorio.

ATON/PHOTOSPORT

¿A qué hora juegan Chile y Colombia el partido amistoso?

La Selección Chilena se enfrenta a Colombia este viernes 13 de noviembre a partir de las 21:00 horas de Chile.

El amistoso se disputará en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali, que espera una cantidad cercana a los 35 mil espectadores.

¿Dónde ver EN VIVO a Colombia vs. Chile?

El cotejo amistoso de Chile con los Cafeteros será transmitido en vivo por la señal de aire de Mega, con los relatos de Claudio Palma y los comentarios y análisis de Rodrigo Sepúlveda e Iván Zamorano. Además de Camila Romero con información en directo desde la cancha.

Mientras que en Mega 2 podrás disfrutar de una transmisión que incorpora la Lengua de Señas Chilena, reafirmando el compromiso de llevar el fútbol a una audiencia cada vez más amplia.

También se podrá seguir en la plataforma MegaGO en calidad 4K y con la posibilidad de optar por una transmisión con estadísticas avanzadas especializadas, donde destacarán las mejores jugadas, momentos y datos clave para el desarrollo del partido.

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